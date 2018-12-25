Görükle'ye yeni gençlik merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Aktaş, Görükle'ye ikinci gençlik merkezinin de kazandırılacağını, ayrıca Millet Kıraathanesi'nin yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle'de inşa edilerek geçtiğimiz aylarda hizmete alınan gençlik merkezi renkli bir faaliyete sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, öğrenciler tarafından tertiplenen söyleşiye katıldı. Aktaş'a, AK Parti Nilüfer Gençlik Kolları tarafından üzerinde isminin ve Bursa siluetinin yer aldığı telefon aksesuarı hediye edildi.

‘Eski Dostlar' şarkısını söyledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin isteğini kırmadı ve ‘Eski Dostlar' isimli şarkının nakarat bölümünü okuyarak geceye renk kattı. Yaptığı konuşmada Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdarî Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdiğini, Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, mezuniyetinden 25 yıl sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi kanalıyla hizmet etme şansına sahip olduğunu dile getirdi. 13 aydır başkanlık görevinde bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa'daki üniversite öğrencileri ile gençler için çok farklı ve birbirinden işlevsel projeler hazırladıklarını ifade etti. 70-75 bin öğrencisi olan Uludağ Üniversitesi'ne, 45-50 bin öğrenci ikametinin yer aldığı Görükle'ye tek gençlik merkezini yetersiz gördüklerini kaydeden Başkan Aktaş, ikinci gençlik merkezi müjdesini de etkinlikte verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu ve öğrencilerin ders çalışıp kendilerini geliştirmesine yarayacak Millet Kıraathanesi'nin de ikinci gençlik merkezinin yanında bölgeye kazandırılacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Geç kaldık ama göreceksiniz, bu manada çok güzel çalışmalarımız olacak” dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'da bulunmanın avantaj olduğunu dile getirerek, öğrencilerden şehrin güzelliklerinden istifade etmelerini istedi. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca farklı sosyo-kültürel etkinlikler, panel ve konferanslar düzenlendiğini kaydeden Başkan Aktaş, bu tip toplantılara katılmanın yararlarına işaret etti. Aktaş, “Kendinize bu mânâda değer katacak çalışmalar yapın. Hayatınızın ilk yıllarındasınız. Okulunuz devam ediyor. Zamanında her vize ve final, benim için yeni bir üniversite sınavı gibiydi. ‘Okul biter mi?' diye düşünüyordum. Çeyrek asır geçmiş. Bugün oğlum üniversiteyi bitirmiş. Söylemek istediğim şu, yıllar geçiyor. Önemli olan zamanı dolu dolu kullanmak” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Görükle Gençlik Merkezi'yle ilgili sık sık rapor aldığını, verilen olumlu bilgiler nedeniyle motive olduğunu dile getirdi. Üniversite öğrencileri ve gençler için çok daha fazlasını yapmak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Tüm samimiyetimle söylüyorum, gelecek sizde. Düne nazaran imkanlarınız çok daha fazla. Fırsatlar da aynı şekilde. Biz sizlere en iyi, güzel ortamları sunacağız. Sizler de kendinizi iyi yetiştirin. Bu tür konferanslara, sosyal ve kültürel etkinliklere mümkün olduğunca katılın. Bunlardan istifade etmeye çalışın. Katıldığınız sertifika programlarının, bir gün diplomanızdan bile daha fazla işe yaradığını göreceksiniz. İşin teorisinin yanında pratiğini oluşturmak lazım. Siz oluşturanlardan olun” şeklinde konuştu.