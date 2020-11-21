Görünmez kaza kameralara yansıdı

Bursa'da sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yeniden ayağa kalktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, bekleyen adama çarptı.

Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ancak genç adam saniyeler içinden yeniden kalktı.

Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.