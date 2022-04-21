Göz Bankası haftalar içinde nakil imkanı sunuyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Göz Bankası, kurulduğu günden itibaren alınan 706 kornea ile vatandaşlara ışık oldu.

Organ bağışında yıllardır liderliği elinde bulunduran Bursa bölgesi, nakil sayıları ile kornea nakli bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla 2013 yılında kurulan Göz Bankası'nda, kurulduğu günden bu yana 706 kornea alındı. Göz Bankası, yalnızca Bursalılara değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda hastaya hizmet verirken, yıllar süren bekleme süreleri yerine haftalar içinde nakil olma imkânı sunuyor.

Göz Bankası'nın, Türkiye'nin en önemli nakil merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Vatandaşlarımız, şifa bulmak için kilometrelerce uzaklıktan buraya gelip, nakil başvurusunda bulunuyor. Bu merkeze kayıt olup, bekleyen vatandaşlarımız, haftalar içinde nakil olma şansı bulabiliyor” dedi.

Türkiye'de 3 bin 121 kişinin kornea nakli olabilmek için sıra beklediği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Bursa bölgemizde ise şu an 54 vatandaşımız nakil için sıra bekliyor. Göz Bankamızda, kurulduğu günden bu yana toplam 706 kornea alındı. Bursa bölgesindeki nakil merkezlerine kayıtlı vatandaşlarımız sadece kornea nakli değil, diğer organ nakil işlemlerinde de 2009 yılına göre 10 kat daha fazla organ nakli olma şansına sahip olabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Organ bağışı sayılarının artmasının nakil bekleyen vatandaşlara umut ışığı olduğunu belirten Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ise “Göz Bankası, Yüksek İhtisas Hastanemiz bünyesinde yer alıyor. Burada alınan 706 korneanın, 303'ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gerçekleşirken, 403'ü ise ilimizde ve ülkemizde kornea bekleyen hastalara nakledildi. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya ve hayata ışık olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.