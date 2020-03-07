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Gramları düşük altınları bozdurmaya kalktılar

Bursa’nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde piyasaya gramı düşük altın süren 3 kişi, İnegöl’deki kuyumcuları da aynı yolla dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.

Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde piyasaya gramı düşük altın süren 3 kişi, İnegöl'deki kuyumcuları da aynı yolla dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.


Mudanya ve Gemlik ilçelerinde kuyumculara gramı düşük altın satan şahısların aynı yöntemle İnegöl'de de dolandırıcılık yapacağı bilgisini alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kuyumcular çarşısında şahısları takibe alan ekipler İ.E., A.A. ve Y.E. isimli 3 zanlıyı kuyumcuda altın bozdururken suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü. ŞAhısların üzerinde gramları düşük çok sayıda altın ele geçirildi. Bu altınlardan elde edildiği tahmin edilen 50 bin TL para da ele geçirildi. Altın ve paralara el konulurken, 3 şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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