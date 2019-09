Grip iki, nezle dört mevsim yakalıyor

Dr. Reşit Mıstık, nezlenin her mevsim, gribin ise sonbahar ve kış aylarında görüldüğünü belirtti.

Nezle ve gribin halk arasında birbiriyle karıştırıldığını ancak bunların tamamen farklı hastalıklar olduklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Reşit Mıstık, "Nezle üst solunum yolu, burun, boğaz ve soluk borusunun viral bir enfeksiyonudur. Soğuk algınlığı olarak da ifade edilebilecek nezleden korunmanın yolu yok denebilecek kadar azdır. 115'ten fazla nezle çeşidi var. Soğuk algınlığına sebep olan yüzlerce virüs var. Üst solunum yollarında, yani kulak burun boğazda virüslerle oluşan hastalıklara, 'soğuk algınlığı, nezle' diyoruz. Nezleden korunmanın yolu yok denebilecek kadar azdır. Her insan hayatı boyunca onlarca defa olmuştur. Bağışıklık sistemimiz hazırlıklı değilse mutlaka yakalanırız" dedi.

İnsanların, burunları akmaya veya aksırmaya başladığında genel olarak grip olduklarını düşündüklerini anlatan Prof. Dr. Mıstık, sadece aksırma ve burun akıntısıyla atlatılan hastalığın aslında nezle olduğunu vurguladı. Grip hastalarının nezle olanların aksine bu süreci daha ağır atlattığına değinen Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Nezle 2-4 günde atlatılabilir. Gripte bu süre 10 güne kadar çıkabiliyor. Nezle ayakta atlatılır, grip olan kişi çoğunlukla hastaneye başvurma ihtiyacı duyar. Grip, doktor ve ilaç desteği almadan zor geçiyor. Grip sonbahar ve kış aylarında görülürken, nezle her mevsim görülür. Grip zatürreye çevirebilir, nezle de bu ihtimal çok zordur. Grip kas ağrılarıyla seyrederken, nezlede pek fazla görülmez. Gripte kusma görülmez, nezle olan kişi kusabilir. Her ikisinin ana ortak kısmı ise burun veya ağız yoluyla giren zerrelerle insana bulaşmasıdır. Öksürme, aksırma ve boğaz ağrıları da her iki hastalığın ortak yanıdır" diye konuştu.