Grip salgını kış aylarında zirvede

İnsan sağlığı için ciddi bir tehdit olan gribal enfeksiyonlar, her yıl dünya nüfusunun yüzde 15'ini etkilemekte, 3-5 milyon kişide ağır hastalık tablosuna neden olmakta ve bunların 500 bine yakını ölümle sonuçlanmakta.

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi hekimlerinden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Gökhan Aktürk, solunum yollarına yerleşen influenza virüslerinin gribe neden olduğunu belirterek, grip salgınlarının özellikle sonbahar ve kış aylarında zirveye ulaştığını söylüyor.

Gripten korunmanın birkaç kolay yolu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Aktürk, “Sık sık ellerimizi yıkamalı, hasta olan insanlarla mümkün olduğunca az temas etmeli, kapalı alanda fazla bulunmamalı, C vitamini içeren bolca meyve tüketmeli ve risk grubu içinde olanlar mutlaka aşı yaptırmalı” dedi.

Grip hastalığının normal seyrinde 5-7 gün içerisinde iyileştiğini belirten Aktürk, “Sigara, alkol kullanımı, düzensiz ve sedanter yaşamın hastalığa yakalanma sıklığını artırmakta ve iyileşme süresini uzatmaktadır. Grip hastalığı genelde ciddi sonuçlara neden olmasa da, bebeklerde, yaşlılarda, kalp rahatsızlığı, astım, şeker hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarda ağır seyretmekte ve hatta ölümlere sebep olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Grip hastalığının çok kolay yollardan bulaştığına dikkat çeken Aktürk, “Hastalığa yakalanmış kişiler istirahat etmeli, bol vitamin ve sıvı almalıdır. Bunun yanı sıra tuzlu su ile burun lavajı yararlı yöntemlerdir. Beslenmeye dikkat etmeli ve semptomlara göre doktor tavsiyesiyle ilaç tedavisi uygulanmalıdır” diye konuştu.