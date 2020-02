Grip ve soğuk algınlığı aynı şey değil

Nezlenin genellikle ayakta geçirilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Bekar, gribinse, hastaların günlük işlerini yapmasını engelleyecek kadar halsizliğe yol açtığını söyledi.

Özel Hayat Hastanesi'nden Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Bekar, ekim ayından başlayarak mart sonu ve nisan başına kadar olan dönemde sık görülen ve oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı grip ya da namı diğer “influenza” hakkında bilgiler verdi. Grip ve nezle ayrımına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Bekar, “Grip ve nezle (soğuk algınlığı), belirtileri sıklıkla karıştırılabilen iki farklı hastalıktır. Her iki hastalıkta viral bir infeksiyon olmakla birlikte farklı virüslerle meydana gelmektedir. Nezle genellikle ayakta geçirilen bir hastalık iken, grip, hastaların günlük işlerini yapmasını engelleyecek kadar hâlsizliğe sebebiyet verebilir. Her iki hastalıkta da burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürük olabilir” dedi.

Sürekli değişim halinde

Grip hastalığının sebebi olan influenza virüslerinin çok fazla sayıda alt tipi bulunduğunu hatırlatan Dr. Bekar, yıllar içerisinde toplumda sık görülen grip virüslerinin sürekli değişmekte olduğunu, bir önceki yıl görülen virüsten oldukça farklı virüslerin sonraki yıllarda insanları hastalandırabildiğini söyledi.

3 tip virüs var

Dr. Bekar, “Bu durum neden her yıl grip olabildiğimizi net bir şekilde açıklamaktadır. Hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl vurgulanmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere grip aşısı içerisinde bir önceki yıl toplumu en çok hastalandırılan virüsleri içeren 3 veya 4 alt tip influenza virüsü aşı içerisine dâhil edilmekte ve her yıl aşı yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. İnsanlarda hastalık oluşturan. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır. İnfluenza A,B ve influenza C ayrı alt tipler olarak adlandırılmakla birlikte sebebiyet verdiği hastalık tablosundaki şikâyetler ve bulgular tamamen aynıdır. Bu üç alt tipin tedavisinde kullanılan ilaçlar da farklı değildir ve hastalar aynı ilaçlar ile tedavi edilmektedir” diye konuştu.

Kalabalık ortamlara dikkat

Hastalığın bulaşma yöntemleri ve belirtileriyle ilgili de bilgiler veren Dr. Önder Bekar, şöyle devam etti:

“Gripli, hasta bir insanın öksürükle havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Kirli ellerle de yayılma mümkündür. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçer. Ilıman bölgelerde kışın yıllık salgınlar meydana getirir. Belirtilerine gelecek olursak; grip yaklaşık 2 günlük kuluçka süresinin ardından âniden ortaya çıkan yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ve mafsal ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir. Öksürük ağır olabilir ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbî tedaviye gerek kalmadan 1 hafta zarfında iyileşir. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bütün grip hastalarında ateş olmayabileceği akılda tutulmalıdır.”