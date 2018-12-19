Bursa Kent Konseyi tarafından ‘griye veda renklere merhaba' projesi kapsamında Bursa Foto Fest'te sergilenen fotoğraflar okullara bağışlanmaya devam ediyor.

Bursa Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu, Bursa Foto Fest'te sergilenen fotoğraflarla okulların duvarlarını renklendirmeye devam ediyor. ‘Griye veda renklere merhaba' olarak adlandırılan proje kapsamında 66. fotoğraf sergisi Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu'nda açıldı. Serginin açılışına Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Levent, Türk Eğitim Sen 1.Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürüvekili Yasemin Tatlı, Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kaya, Bursa Yusufelililer Derneği Başkanı Abdurrahman Aslan, Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu Müdürü Ümit Özgüler, çevre okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, ‘griye veda renklere merhaba' projesi kapsamında bugüne kadar 65 sergi açtıklarını ifade etti. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında sergilenen fotoğrafların sonrasında okullara bağışlandığını söyleyen Başlar, “Bursa Kent Konseyi'nin prestijli çalışmalarından olan griye veda renklere merhaba projemizin 66. fotoğraf sergisini Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu'nda açtık. Herşey çocuklarımızın mutluluğu için” dedi.