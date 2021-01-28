GSM istasyonları için online hizmet

Küresel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, elektronik ortama taşıdığı hizmetlerine her geçen gün yenisi ekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, GSM baz istasyonları yer seçimi ve saha dolabı başvurularının online olarak yapılabileceği uygulamayı devreye aldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamada kurum yetkilileri yer seçim belgesi, mobil baz istasyonu ve saha dolabı başvurularını yapabiliyor, daha önceki başvurularını izleyebiliyor, ödenmemiş tahakkuklarını görüntüleyebiliyorlar. E-Belediye uygulaması ile entegre olarak çalışan modül daha önce evrak getirerek fiziksel şekilde yapılan başvuruların internet üzerinden yapılabilmesini sağlıyor.

Bu hizmet ile özellikle pandemi döneminde fiziksel teması azaltmak ve başvuru süreci kolaylaştırmakla birlikte hizmet kalitesinin artması amaçlanıyor. Uygulama zaman içerisinde farklı hizmetleri de içine alacak şekilde geliştirilmeye devam edecektir.