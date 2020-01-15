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GTSO yönetimi Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiGemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu yeni binasında hizmet vermeye başlayan Gemlik Emniyet Müdürlüğü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti


Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu yeni binasında hizmet vermeye başlayan Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Oda Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Başkan Vekili Semih Aşkın, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hamal oğlu, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Emre Gemici oğlu katıldı.


GTSO heyetini Gemlik Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce makamında ağırladı.


GTSO çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Paşa Ağdemir, "Kurumlarımızın çehresinin değişmesi, yeni ve de güzel binalarda halkımıza hizmet vermesi hepimizin temennisidir. Emniyet Müdürlüğümüz de yeni binasına taşındı. Müdürümüz nezdinde bütün emniyet mensuplarımıza hayırlı olsun diyorum. Emniyet Müdürlüğümüzün son zamanlarda yaptığı başarılı çalışmalar hepimizin malumudur. Gemlik'te huzurun ve güvenin sağlanması noktasında gösterdikleri çabadan dolayı tüm emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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