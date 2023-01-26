Gübrenin arasında ceset bulan çiftçi konuştu; ‘Traktörün kepçesi gübreyi kaldırmayınca cesedi fark ettim'

Sert, traktörüne bağladığı kepçe gübreyi kaldırma diğer taraftan gübre almak isterken cesedin ortaya çıktığını söyledi.

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde ortaya çıkan kan donduran olayın detayları da ortaya çıkıyor. Zeytin bahçesine gübre sermek isterken 24 yaşında Suriye uyruklu olduğu belirlenen kadının cesedini gübrenin arasında bulan Buğra Sert yaşadıklarını anlattı. Orhangazi'de bir çiftlikten gübre aldığını belirten Sert, "Kamyonla getirdiler buraya döktük. Traktörle dağıtmaya başladım, sağ tarafı bitirdim sol taraftan gübre alırken kepçeyi kaldırdım insansı bir şey gördüğümü fark ettim. Hemen köyün muhtarını aradım, muhtar geldi il jandarmayı aradık. Jandarma geldi, Savcı geldi olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi'den bir abiden aldık her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar gübre sezonunda da böyle bir olay başımıza geldi" dedi. Traktöre bağlı kepçenin gübreyi kaldırdığını belirten Sert, "Diğer taraftan alayım dedim, üstten aldığımda ceset meydana çıktı zaten. Sonra panik olduk hemen ekiplere haber verdik" diye konuştu.