"G??l? aile g??l? gelecek"

E?itim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu ?ube ile Aile Akademisi Derne?i i?birli?inde d?zenlenen 2 oturum ?eklinde 4 hafta s?recek Aile Akademisi E?itimi'nin ilk oturumu d?n ger?ekle?tirildi.

E?itim Bir-Sen 1 No'lu ?ubesi'nin konferans salonunda ger?ekle?tirilen programa, e?itim ?al??anlar?n?n yan? s?ra veliler de yo?un ilgi g?sterdi. Aile yap?s?n? ve ba?lar?n? koruman?n yan? s?ra daha g??l? hale getirmek ad?na b?yle bir organizasyona imza att?klar?n? belirten E?itim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu ?ube Ba?kan? Ramazan Acar, e?itimin i?eri?indeki en ?nemli ayr?nt?n?n, ?ocuklar? tehdit eden unsurlar ve ??z?m ?nerileri oldu?unu ifade etti.

E?itim program? kapsam?nda Aile Akademisi Derne?i ile aile yap?s?n? korumak, iyile?tirmek ve g??lendirmek i?in ??nleyici Aile E?itimi' program?n? haz?rlad?klar?n?n alt?n? ?izen Acar, e?itimin 4 hafta s?rece?ini ve 8 oturumdan olu?aca??n? vurgulad?.

Alan?nda uzman olan isimlerle birlikte ger?ekle?tirdikleri e?itimin, veliler ve ??retmenler i?in ?ok ?nemli oldu?una dikkat ?eken Acar, ??ocuklar?m?z sadece okulda ??renmiyor. Evde anne ve babalar?n? da ?rnek alarak karakter yap?lar?n? olu?turuyor. Biz de bu hareketle, ?ocuklar?m?z? tehdit eden unsurlar? do?ru zamanda do?ru hamleler yaparak gelece?e g??l? bireyler olarak yeti?tirmek istiyoruz? dedi.

?Siz korumazsan?z kimse korumaz?

Modern hayat?n getirdi?i ya?am al??kanl?klar?n?n bir?o?unun, ?ocuklar? olumsuz etkiledi?ini belirten Ba?kan Acar, ?Birey ve ?zg?rl?k merkezli e?itime yap?lan yo?un vurguya ra?men gen?likte, davran?? bozukluklar?, farkl? dinsel ve cinsel sapmalar ile bir y???n psikolojik sorunlar g?n ge?tik?e artmaktad?r. Bu sorunlar?n bir?o?unun kayna??nda ne yaz?k ki da??lan aile yap?s? vard?r. Son on y?lda yakla??k bir bu?uk milyon ailenin bo?and???n? ve bu ailelerin her bireyinin toplumda k?t?l?klere kar?? tek ba??na kald???n? hat?rlamak durumun ciddiyetini daha iyi g?steriyor. ?ocuklar?m?z ciddi ve b?y?k bir tehlike ile kar?? kar??ya. ?ocuklar?m?z ?zg?r oldu?unu san?rken, kendilerine kurulan ciddi tuzaklar?n a??na d???yorlar? diye konu?tu.

E?itim program?ndaki bir ba?ka amac?n da anne-babalar ve e?itimcileri, ?ocuklar? en fazla tehdit eden riskler hakk?nda bilgilendirmek oldu?unu bildiren Acar, bu riskler kar??s?nda ebeveyn ve e?itimcilere, ?nleyici tedbirler alabilmesi i?in bilin? ve beceri kazand?rd?klar?n? kaydetti.

Konu?mas?n?n sonunda Aile Akademisi Derne?i e?itimcilerine te?ekk?r eden Ba?kan Acar, d?zenledikleri projenin e?itim ?al??anlar? ve ailelere a??k oldu?unu s?yledi.

A??l?? konu?mas?n?n ard?ndan Dr. Yasin Kuru?ay, kat?l?mc?lara ??ocuklar?m?z? kim niye tehdit ediyor?' konu ba?l??? alt?nda bilgiler verdi. Dr. Yasin Kuru?ay bug?n de ?Olumsuz m?zik etkisini nas?l ?nleyebiliriz' konusunu kat?l?mc?lara aktard?.