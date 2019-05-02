Güçlü itfaiye, daha güvenli Bursa

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın afetlere karşı daha güvenli olması maksadıyla kurduğu eğitim tesisleri hizmete girdi. Başkan Alinur Aktaş, kırsal 16 mahallede yangınlara karşı kullanılmak üzere temin edilen su tankerlerini de yine aynı törende muhtarlara teslim etti.

Bursa, başta yangınlar olmak üzere tabii afetlerde daha güçlü hale geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü itfaiye erlerinin her türlü afete karşı eğitilmesi adına yapılan istasyonlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı. Başkan Aktaş, törende yaptığı konuşmanın ardından itfaiye erlerinin istasyonlarda gerçekleştirdiği tatbikatları izledi. Törende, kapalı bir mekânda çıkan ve sıcaklığı 700 dereceyi bulan yangın soğutulurken, gaz sızıntıları ile kimyasal olaylara müdâhale edildi. Tatbikat, kuyu kurtarma, duman evi, trafik kazalarına müdâhale, yüksekten çalışma ve tırmanma istasyonlarında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla oluşturulan eğitim tesislerinde gönüllü itfaiyecilerin yıllık planlı mesleki eğitim programlarının icra edileceğini söyledi. İtfaiye teşkilatının çağın gerekleri doğrultusunda sürekli bir yenilik içerisinde olduğunu belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin felâketlere karşı sürekli hazır ve ihtiyaç duyulan donanıma sahip olması adına gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Sadece yangın söndürme faaliyeti gerçekleştirmediklerini, kurum içi eğitimlerin yanı sıra vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bugün dağıtımını yaptığımız yangın su tankerleri de bunlardan biridir. Mahallesine hidrant yapılan, gönüllü itfaiye teşkilatı için başvurmuş, eğitimleri alınmış ve süreci tamamlanmış olan kırsal mahalle muhtarlıklarımıza bu tankerleri teslim ediyoruz. Daha önce 50 kırsal mahallemize su tankeri dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugünkü dağıtımda 16 mahallemize daha su tankeri verdik. İnşallah kırsal mekânlarda gönüllü itfaiyecilerimiz, bu su tankerleri ile mahallelerinde çıkan yangınlara erken müdahale yaparak, yangının büyümesinin önüne geçecek ve zarar ziyânın artmasını önleyecekler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Küçük Balıklı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Orhangazi-Sölöz, Paşapınar ve Yenigürle, İznik-Yörükler, İnegöl-Süle, Çitli ve Hamzabey, Yenişehir-Karaamca, Mustafakemalpaşa-Dorak, Büyükorhan-Geynik, Gedikler ve Bayındır, Keles-Gelemiç, Harmancık-Gülözü, Nalbant ve Kozluca mahallelerine su tankerleri teslim edildi.