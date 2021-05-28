GUHEM, online eğitimlerle öğrencilere uzay ve havacılığı anlatacak

Anlaşma kapsamında lise öğrencilerine ve öğretmenlerine Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi tarafından dijitâl platformda uzay ve havacılıkla ilgili eğitim programı düzenlenecek. İlk eğitimlerin Haziran ayı içinde yapılması planlanıyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun 2013 yılında ortaya koyduğu vizyonla hayata geçen GUHEM, çocuklarda ve gençlerde uzay ile havacılık noktasında farkındalık oluşması için çalışmalarına devam ediyor. Ekim 2020'de açılışı yapılan merkez, lise öğrenci ve öğretmenlere yönelik online eğitimleri için hazırlıklarını tamamladı. BTSO ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü, TEKNOSAB işbirliğiyle düzenlenen eğitimlere Haziran ayında start verilecek. Protokol kapsamında ilk etapta mesleki ve teknik ile fen liselerinden oluşan 66 okulda zoom üzerinden eğitimler düzenlenecek.

Programda öğrenciler, öğreticilere merak ettikleri soruları yöneltecek. Eğitimde uzay ve dünya, uyduların yörüngeleri, gözlem uyduları, navigasyon uyduları, haberleşme uyduları, uyduların çalışma prensipleri anlatılacak. GUHEM ile ilgili bilgilerin de verileceği eğitimlerde, ayrıca fırlatma sistemlerinin prensipleri, insanlı uzay uçuşları tarihçesi ve bugünü ile Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmaları anlatılacak. Eğitim sonunda öğrencilerin motivasyonunu artırmak için sosyal medya üzerinden yarışmalar yapılacak. Yarışma kapsamında sürpriz armağanların yanı sıra ilk 3 öğrenciye aileleriyle birlikte GUHEM gezisi hediye edilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO liderliğinde uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla GUHEM'i Bursa'ya kazandırdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK'ın da işbirliğiyle 13 bin 500 metrekare alanda kurulan merkezde 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörlerin bulunduğunu ifade eden Burkay, GUHEM'in de Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret etti. BTSO Başkanı Burkay, "Bizleri yüksek teknolojili üretim ve sanayideki dönüşüm hedeflerimize taşıyacak temel dinamiklerden biri de özgüveni yüksek gençlerimizle hayallerdeki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturmaktır. Bu kapsamda 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyon ile Bursa'mız için bir hayali daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Merkez, Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa'mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yüklemektedir. Bu vizyonla İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle yeni bir çalışmaya imza atıyoruz. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle başlattığımız eğitim serisi öğrencilerimizde önemli bir farkındalık oluşturacaktır” diye konuştu.