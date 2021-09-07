Gülben Gergen cilt bakımı için Bursa'ya geldi

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, cilt bakımı yaptırmak için Bursa'ya geldi.

Gülben Ergen, 17 Eylülde İstanbul'daki konseri öncesi, cilt bakımlarını Bursa'daki bir güzellik merkezinde yaptırdı. Cilt bakımı öncesi Bursalı sevenleri ve güzellik merkezi ekibi ile bol bol sohbet eden Gülben Ergen, ‘Bursa'ya cilt bakımına gelinir mi, gelinir. Çünkü şahane bir analiz yaptılar. İleri teknoloji cihazlarıyla medikal bakımları gerçekten şahane. İnandım ve gönül verdim. Bursalı ekibe kendimi emanet ettim, oldukça memnun kaldım” dedi.

Cilt bakımı sonrası toplu fotoğraf ve selfie çektirmeyi de ihmâl etmeyen Gülben Ergen, çok mutlu ve memnun ayrıldığı Bursa'ya cilt bakımı için tekrar geleceğini söyledi.