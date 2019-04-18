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Güldüren: "Oynamayan oyunculara şans vereceğiz"

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un yeni teknik direktörü İsmail Güldüren, pazar günü sahalarında ağırlayacakları Sancaktepe Belediyespor maçına dair açıklamalarda bulundu.


Bordo beyazlı ekip, Sancaktepe Belediyespor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, "Ligin bitimine 3 hafta kaldı. Bu 3 hafta oynamayan oyunculara şans vereceğiz. Ayrıca önümüzdeki sezonla ilgili kalan oyuncularla alakalı fikrimizin oluşacağı 3 maç süreci yaşayacağız. İyi çalışıp sakatlıklar olmadan ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Sancaktepe maçı hedefi olmayan bir maç ama bakıldığında oyuncuların kendi hedefleri doğrultusunda oynamaları gereken maç olacak. Maçta sakatlanmadan iyi skor alıp maçı bitirmek istiyoruz" dedi.

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