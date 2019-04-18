Gümrük kaçağı halıyı jandarma satmak isteyince yakalı ele verdiler

Bursa'da altın ve yakut işlemeli gümrük kaçağı halıyı jandarmaya satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın kaçak yollarla yurt içerisine sokulan yabancı menşeli altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halıyı pazarlamaya çalışan şüpheliler kimliği gizli Jandarma personeline satmak istedikleri esnada suç üstü yakalandı. A.Y'ye ait iş yerinde yapılan baskın neticesinde, şüpheli şahıslar A.Y, K.M., E.K.,T.Y.,O.K. ve T.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 1 tarihi rumca baskılı kitap, 1 Halı (180x120 ebatında altın ve yakut işlemeli ), 1 El işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607,2863 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapılan zanlılar adliyeye sevk edildi.