Gümüş: "Ücretli öğretmenler aç karınla evde nasıl kalacaklar?"

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında Türkiye genelinde 81 bin, Bursa'da ise 3 bin 500 ücretli öğretmenin görev yaptığını ifade eden Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, "Okulların kapalı kalması ile zorunlu giderlerden büyük oranda tasarruf yapan bakanlık, ücretli öğretmen maaşları üzerinden de bir tasarrufa gitmemelidir" dedi.

Ücretli öğretmenlik bilindiği gibi girdiği ders başına ücret alan, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, insanların güvencesiz çalıştırıldığı bir görevlendirme şekli olduğunu belirten Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, "Maalesef yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmadığı için şu anda Türkiye genelinde 81 bin Bursa'da ise 3 bin 500 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Yani şu anda 81 bin meslektaşımız ücret alamayacakları için ihtiyaçlarını karşılayamamak durumundadır. Bu durum, görmezden gelinecek bir hal değildir. Ücretli öğretmenler aç karınla evde nasıl kalacaklar?" dedi.

Geçen hafta ücretli öğretmenlerin mart ayı maaşları ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapıldığını belirten Gümüş, "Mart ayının ilk iki haftasında fiilen derse girdikleri için maaşları ortalama 700 lira civarında hesaplandı. Nisan ve mayıs aylarında ise maaş alamayacaklar. Halbuki hazineden Milli Eğitim'e bütçe ayrılırken ücretli öğretmenlerin Haziran ortasına kadar alacakları ücret hesaba katılarak bir bütçe oluşturulmuştur. Yani ücretli öğretmenlerin maaşları Bakanlığa ayrıca bir yük getirmeyecektir.Zaten okulların kapalı kalması ile zorunlu giderlerden büyük oranda tasarruf yapan bakanlık ücretli öğretmen maaşları üzerinden de bir tasarrufa gitmemelidir" diye konuştu.

Gümüş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kamu kurumlarında personel sayısı asgariye indirildi, esnek çalışma imkanı getirildi, ücret ve ödemelerinde ise kesinti yapılmayacağı duyuruldu. Okullara zorunlu tatil getirildi, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz evlerine gönderildi. Öğretmenlerimizin mağdur olmaması için de ders görevleri yapılmış sayılarak ek ders ücretleri kesilmedi. Hepsi doğru adımlardı. Peki ücretli öğretmenlerimiz ne yapacak? Yapılacak tek bir şey var. Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödemesinde olduğu gibi, ücretli öğretmenlerimizin de “ders görevleri yapılmış sayılarak” aldıkları ücretlerin eksiksiz şekilde ödenmesidir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklentimiz, ücretli öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderileceğine dair açıklamayı en kısa sürede yapmasıdır."