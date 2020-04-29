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Günde 5 bin binayı dezenfekte ediyorlar

Mudanya Belediyesi apartman ve sitelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim, Burgaz ve Siteler Mahallesinde dezenfektan çalışmaları tamamlanırken, bugüne kadar 5 bin site ve apartman antiviral dezenfektanla ilaçlandı. 400 binaya da antiviral dezenfektan dağıtımı yapıldı.


Mudanya Belediyesi Mudanya'nın genelinde cadde ve sokaklarda elle temas edilen tüm yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, apartman ve sitelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Birimi bünyesinde kurulan Dezenfektan ekibi, Eğitim, Burgaz ve Siteler Mahallesinde çalışmalarını tamamlarken, ilaçlama Yenimahalle'de sürdürülüyor. Site ve apartmanların girişleri, merdivenler ve asansörler ilaçlanıyor. Bugüne kadar 5 bin site ve apartman antiviral dezenfektanla ilaçlandı. 400 binaya da antiviral dezenfektan dağıtımı yapıldı. Ekipler, her gün farklı bir mahalle ve sokakta vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edecek.

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