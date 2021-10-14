İhlas Haber Ajansı

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Güneş açtı, Bursalılar çarşıya akın etti

Bursa’da yağmurlu günlerin ardından güneşin açmasıyla vatandaşlar çarşıya akın etti.

Bursa'da yağmurlu günlerin ardından güneşin açmasıyla vatandaşlar çarşıya akın etti.


Bugün günlük güneşlik yazdan kalma bir havanın hakim olduğu Bursa'da vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. 4 gündür aralıklarla yağmura teslim olan Bursa'da güneşin açmasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerine sokağa attı. Parklar dolup taşarken, birçok vatandaş ise alışveriş için çarşıya çıktı. Pazar yerleri de bu hareketlilikten nasibini alırken, hem vatandaşların, hem de esnafın yüzü güldü.

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