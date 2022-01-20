Güneş ekip, enerji biçiyoruz

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün rekor seviyelere ulaşmasının gelecek adına çok sevindirici olduğunu kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Biz de güneş ekip enerji biçerek Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye'nin 2014'te 40 megavatla başlayan güneş enerjisi yolculuğunda kurulu gücünün 7 bin 816 megavata çıkmasının çok önemli olduğunu kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırıp ürettiğimiz enerjiyi artırdıkça dışa bağımlılığı azaltmamız mümkün. Türkiye'nin güneş enerjisi kaynaklı enerji üretim serüveninde çok iyi bir noktaya ulaştık. Mevcut tablo, memnuniyet verici olsa da ülke olarak potansiyelimizin farkında olarak daha cesur adımlar atmalıyız. Güneşlenme süresi bizden daha kısa olup güneşten daha çok yararlanabilen ülkelerdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz de ülke olarak yatırımları hızlandırır, kurulu gücümüzü daha yüksek noktalara taşırsak enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gibi enerji ihraç eder konuma gelmemiz de kaçınılmaz olacaktır. Bu alanda devlet destekleri ve hibeler, hayata geçirilecek yatırımlar için hızlandırıcı etki oluşturacaktır. Toplumsal sorumluluk bilinciyle firma olarak hem nihai tüketiciyi hem de sanayicimizi güneş enerjisinden yararlanmaya teşvik etme yönündeki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız” diye konuştu.

İklim ve enerji krizi, küresel gündemin bir numaralı maddesi haline gelmişken aksiyon almak için geç kalınmaması gerektiğini de kaydeden İbrahim Şahintaş, “Bize eski nesillerden miras kalan dünyamıza yeterince özenli davranmadık. İklim krizini tetikleyen en büyük faktörün, giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan kaynaklar olduğunu unutmamalıyız. Yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek gibi çevreci bir seçenek varken fosil yakıt kullanımının süratle son bulması gerekiyor. Patlak veren küresel enerji kriziyle birlikte fiyatların sürekli arttığı bir ortamda tasarruf etmek ve sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmek için acilen aksiyon almalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz” dedi.