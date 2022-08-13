"Güneş enerjisi yatırımları yönetmelik engeline takılmasın"

Güneş enerjisi (GES) ile ilgili son yönetmeliğin yatırımların önünü keseceğini ifade eden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Türkiye'nin 40 gigavat kurulu güç hedefine ulaşabilmesi için düzenlemenin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yatırım cephesinde endişelere yol açtığını dile getiren TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

12 Mayıs 2019'dan sonra yapılan başvurular sonucu bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacın üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarının, ilişkili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyeceğini kayıt altına alan yönetmeliğin ciddi sorunları beraberinde getireceğini kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Fazla elektriğin satılması ve onu aşan kısmın bedelsiz olarak verilmesi ile ilgili yönetmelik, yatırımlar için tehdit potansiyeli taşımaktadır. İklim krizinin etkileri ve dünya genelinde enerji tedarikindeki sıkıntıların arttığı bir dönemde enerji açığının azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının önü açılmalıdır. Sektör olarak daha fazla yatırım alanı beklerken mevcut ve yeni yatırımlar açısından ciddi engel teşkil edecek olan bu çalışmanın en kısa zamanda değiştirilerek güncellenmesini bekliyoruz. Mevcut güneş enerjisi kurulu gücü, 8 gigavata ulaşan ülkemizin 2030'a kadar 40 gigavat seviyesine ulaşarak enerji açığını kapatması için yatırımcının önüne engel çıkarılmaması, aksine teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Devletimizin bu noktada denetleyici ve düzenleyici rolde daha etkin olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Güneş enerjisi üretimindeki tüm paydaşların süreçten çok olumsuz etkileneceğini de belirten İbrahim Şahintaş, “Bu düzenleme ile enerji girdi maliyetlerini GES ile düşürmek ve kazancını yatırıma dönüştürmek isteyen küçük işletmeler ve binlerce yatırımcının mağduriyeti kaçınılmaz olacaktır. Yatırımcılara, 2019'da ihtiyaç fazlası elektriğin satın alınacağı yönündeki hukuki düzenlemeden yararlanma imkânı verilerek daha sonra bu hakkın ellerinden alınması da hayata geçirilen yatırımların zayi olmasına ve firmaların iflasına varan sonuçları karşımıza çıkarabilir. İlaveten bu düzenleme, yeni yatırımların önünü kesecektir. Geriye dönük olarak planlanan değişikliğin uygulama aşamasında olan birçok projeyi sekteye uğratacağı ve GES yatırımlarına ağır darbe vuracağı da unutulmamalıdır” dedi.

Tüm dünyada artan talep ve Rusya-Ukrayna savaşının, enerjinin taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gösterdiğini de kaydeden Şahintaş, “Gelişmiş ekonomilerin enerjide alternatif çözüm arayışlarına girdiği bir dönemde yapılan düzenlemeler ve teşviklerle Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda güçlü bir atılım fırsatına sahiptir. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi, enerji kaynaklı cari açığımızın kapanmasına yardımcı olacağı gibi daha verimli bir üretim düzeninin oturmasına imkân sağlayacaktır. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum nedeniyle özellikle sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği yeşil üretim yatırımlarının önünün açılmasıyla birlikte dışa bağımlı olmaktan ziyade enerji ihraç eden bir ülke olabiliriz. Düzenlemenin gözden geçirilmesi ve GES yatırımlarının teşvik edilerek enerjinin ülkemizin dışa bağımlılığının önlenmesi adına yeni bir atılım hamlesine dönüştürülmesi en önemli beklentimizdir” ifadelerini kullandı.