Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları

Oğuz Küçükçakır, yaz aylarında oluşan güneşe bağlı lekelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yaz boyunca açık havada uzun vakit geçirilmesine ve güneşe maruz kalınması sonucunda vücutta özellikle yüzde, el sırtlarında, omuzlarda ve göğüs ön yüzünde melanin pigmentinin artmasına bağlı olarak çeşitli lekeler geliştiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Oğuz Küçükçakır, “Lekeler daha çok koyu tenli kişilerde gelişir. Pürüzsüz, parlak ve lekesiz cilt isteyen bireylerde bu lekeler sıkıntı oluşturabilir. Bunlar kendiliğinden iyileşmez, erken dönemde tedavi edilmezse lekeler derinleşerek daha kalıcı hale gelir. Özel bir ışık olan wood Işığı incelemesi ile lekenin tipine ve ciltte derin mi yoksa yüzeyel tabakada mı tutulduğu tespit edilerek hasta ile beraber tedavi yöntemi belirlenir. Tedaviye son baharda başlanmalıdır. Tedaviye genellikle soyucu ve renk açıcı kremlerle başlanır. Hidrokinon, tretinoin, zeleik asit ve kojik asit gibi kremlerle genellikle bir veya birkaçı bir arada kullanılır ve en az 2 ay tedaviye devam edilir” dedi.

Kimyasal peelingler lekelerde gayet etkili olduğunu belirten Küçükçakır, “Derinin üst tabakasını soyarak cildin melanin pigmentini yavaş yavaş kaybetmesini sağlar. Derin peelingler leke oluşturabileceğinden tercih edilmez. Bu ürünler alfahidroksit (AHA), fenol, betahidroksi asit, kojik asit ve salisilik asitlerdir. En az 4-6 seans devam edilmelidir. Dermapen, ince çelik iğneler ile cilde gözle görülmeyen delikler açarak beraberinde serum enjekte edilmesi ile yapılır. Bu yöntemle cildin kendini onarması ve yenilemesi sağlanır. PRP, hastanın kendi kanı alınarak işlemden geçirilir. Elde edilen serum cilt altına enjeksiyon veya iğneleme yöntemleri ile ulaştırılır. Cilt yenilenmesi sağlanarak lekeler azaltılır. Mezoterapi, enjeksiyon, dermapen veya lazer ile birlikte uygulanabilir. Cilt altına leke giderici kimyasal madde uygulamasına dayanan bir yöntemdir. Lazer, yeni teknoloji yöntemlerindendir. Gayet etkilidir. İnatçı vakalarda özellikle tercih edilir. Ciltteki melanin pigmentlerini yıkarak ve derinin üst katmanlarını soyarak etki eder. Beraberinde mezoterapi, prp gibi birkaç yöntem birlikte uygulanabilir. Diğer bir cilt lekesi olan lentigolarda ise kriyoterapi yöntemi de diğer bir seçenektir” şeklinde konuştu.

Tedavide başarılı olunması ve olayın tekrarlamaması için tedavilerden sonra yoğun bir şekilde cilt onarıcı kremler, güneş koruyucular kullanılması gerektiğini ifade eden Küçükçakır, “Ciltte kabuklanmalar ve yaralanmalar oluşur ise kesinlikle elle müdahale edilip kaldırılmamalıdır. Güneş lekesi sorunu yaşayan hastalarda güneş koruyucular hayat boyu, yaz-kış kullanılmalı, öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmamalı” dedi.