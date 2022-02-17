Güneşin yıldızı, teşviklerle daha da parlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilenebilir enerjiye yönelik yeni teşvikleri açıklamasının sektör ve ülkenin geleceği adına sevindirici olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Yatırımların daha da artacağı bir dönemde enerjide dışa bağımlılığımız azalacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların 4. bölge desteklerinden yararlanmasının önünü açtıklarını açıkladı. TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş; yeni desteklerin, yeni yatırımları tetikleyeceğini söyledi.

Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi ve 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlanmasının stratejik açıdan çok önemli olduğunu kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Hâlihazırda güneşte gümrük vergisi ve KDV muafiyetine ek olarak sağlanacak teşvikler, mutlaka sektörümüzdeki hareketliliği artıracaktır. Kaynak arayışına giren yatırımcının önünün açılmasıyla Türkiye'nin güneş enerjisinden aldığı pay katlanarak artacaktır. Tüm dünyada çok büyük yükselişler kaydedilen elektrik fiyatlarının, meskenler ve işletmelere yüklediği yük her geçen gün artarken yenilenebilir enerji yatırımlarının cazip kılınması, ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından en isabetli yol olarak karşımıza çıkıyor. Firma olarak yeni yatırımlar için kolları sıvadık. Güneşin enerjideki yıldızı daha da parlayacak” diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde yaptığı açıklamanın kendilerini heyecanlandırdığını da kaydeden Şahintaş, “Kapsamı genişletilen destekler sayesinde rekabet güçleri artacak firmalarımız, aynı zamanda ülkemizin Paris İklim Antlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesinde katkıda bulunacaktır. Yeni desteklerin sektörümüz ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. TEK Enerji olarak Türkiye'nin yeşil büyüme stratejisine daha fazla katkı sunmaya hazır olduğumuzu önemle belirtmek istiyorum. Yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik edici her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji kapasitemizin hızla artmasını sağlayacak adımlar, dışa bağımlılığımızı da net bir şekilde azaltacaktır” dedi.