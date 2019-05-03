Güney Amerika'da Türk dizi furyası

Bursa'ya gezi amacıyla gelen büyükelçiler ve maslahatgüzarlar Türk dizileri sayesinde Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirtip, birçok Türk dizisinin Güney Amerika ülkelerinde de çok sevildiğini dile getirdiler.

Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Kolombiya Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Hindistan Maslahatgüzarı Vanaja Kumari Thekkat Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Botanik Park, Ulucami, Kozahan'ı ziyaret eden diplomatlar, yarın Cumalıkızık ve İznik'te gezecekler.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu, “Büyükelçiler gezisinin bugün ikincisini düzenliyoruz. İlkini ekim ayında Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesinde yapmıştı. Daha önce 5 büyükelçimiz gelmişti, bu defa 10 büyükelçiyi ağırlıyoruz. Program bugün başladı. Bursa merkezi bugün gezeceğiz, yarın da Cumalıkızık ve İznik'i ziyaret edeceğiz” dedi.

Geçen yılı rekor turist sayısı ile geçirdiklerini ifade eden Hacıalioğlu, “Erken rezervasyonlarımız çok yoğun. Bunun yansımalarını otel doluluklarından görebiliyoruz. Bu yıl da iyi bir sezon bekliyoruz. Dolardaki artış fiyatlara da yansıdı. Bizim kısa vadede öngörümüz iç pazardaki turizm canlandırmak adına bölgesel tatillerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu yıl turist sayısında geçen yılın yüzde 10 üzerinde bekliyoruz. Türk Hava Yolları'nın tatil destinasyonlarına tarifeli seferler koyması diğer uçtuğu ülkelerdeki hava yolu şirketlerini de tetikledi. Bu anlamda çok güzel haberler alıyoruz” dedi.

Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ise, “Yıllar önce Türkiye'ye geldiğimizde pek çok yeri gezdik. Her şey çok güzeldi. Şimdi yıllar sonra tekrar diplomat olarak döndüm ve bu benim için çok güzel bir duygu. Eskiden siz bizim dizilerimizi izlerdiniz, şimdi biz sizin dizilerini izliyoruz. Bu da hoş bir nüktedan bence. Türk dizilerinin gerçekten oyunculuk, kostüm, mekan seçimi hepsi çok yüksek kalitede. Bu yüzden diziler bizim ülkemizde de çok izleniyorlar. Bizim bulunduğumuz alanlarda yoğun bir ilgi var” diye konuştu.

Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab ise daha önce İskender kebabı yediğini ama Bursa'daki gibi olmadığını ifade ederek, “Burada yediğim kebap çok güzeldi. Malezya Türkiye arasındaki ilişkilerin dizilerden daha önceye dayandığını söyleyebilirim. Geçen yıl 95 bin 500 Malezyalı Türkiye'yi ziyaret etti. Malezya nüfusu 32 milyon olarak düşünürsek bu kötü bir oran değil. Malezya'da yerel kanallar da Türkiye'ye gelip dizi çekimleri yapıyorlar. Bu dizilerin de Malezyalıları Türkiye'ye çekmesinde etkisi oluyor” dedi.

Öte yandan, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'e turistik gezi vizesi ile Küba'da kanser tedavisinin olabileceğinin sorulması üzerine, “Bununla ilgili bir takım gelişmeler var ama henüz açıklanan bir şey yok. Zaman içerisinde Türkiye ve Küba arasında kanserle ilgili çalışmalar olacak” şeklinde konuştu.