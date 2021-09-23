Güngör: “Kaliteden asla taviz vermeyiz”

Ş. Kalite Müdürü Gıda Mühendisi Gizem Güngör, hazır yemek ve catering sektöründe şartlar ne olursa olsun önceliğin kalite ve hijyen olması gerektiğini söyledi.

Güngör, Yankı Yemek olarak binlerce kişinin tükettiği yemeğin halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini unutmadan hareket ettiklerine dikkat çekti. Gizem Güngör, yaptığı açıklamada, hazır yemek sektörüne hammadde tedarik eden bazı firmalarda, üçüncü, hatta dördüncü kalite ürünlerin kullanılabileceği şeklinde son derece yanlış algı olduğuna işaret ederek, hem tedarikçi firmaları, hem sektördeki firmaları uyardı. Güngör, “Etin kötüsünü, yaş sebze ve meyvenin kısmen bozulmuşunu, kuru gıdanın en düşük kalitesini kullanarak yemek yapamazsınız. Bu hem ahlakiolmadığı değil. Ayrıca insan sağlığı açısından risklidir”dedi.

Güngör, bütün dünyada ticarî faaliyette bulunan kişi ya da kurumların kaliteli ürün ve hizmet sunmayı birinci öncelik olarak kabul ettiklerini belirterek, aksi durumda hangi sektör olursa olsun müşteri kazanmalarının mümkün olmadığını bildirdi. Hazır yemek sanayiinin, bütün sektörler için büyük önem taşıyan kaliteden asla vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizen Gıda Mühendisi Gizem Güngör, bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların bunu bir ilke olarak kabul etmeleri uyarısında bulundu. Güngör, hazır yemekte hijyen, lezzet ve besin değerinin ürün kalitesini ortaya çıkardığını söyledi. Yemekteki kalitenin toplum sağlığını doğrudan etkilediğini ifade eden Güngör şunları söyledi:

“Hazır yemek sektörü, toplu işyerleri, ofisler ve çeşitli organizasyonlar aracılığı ile binlerce kişiye yemek ulaştırıyor. Kalite ve hijyende oluşacak en küçük zafiyet, toplum sağlığını riske sokar. Sorumluluk sahibi ve profesyonel hizmet veren firmalar böyle bir duruma asla müsaade etmez, etmemelidir. Yankı Yemek olarak önceliğimiz elbette kalitedir. Müşterilerimize besin değeri yüksek, ev yemeği lezzetinde ürün vermek en büyük hedefimizdir. Bunu sağlamanın yolu kaliteli hammadde kullanımından geçiyor. Et yemeği yaparken de, sebze yemeği yaparken de aynı titizliği gösteriyoruz. Ayrıca faaliyet alanlarımızda gerekli hijyen koşullarının oluşturulması, personele yönelik eğitimsel süreç ve teknoloji desteği, kaliteyi artıran faktörler olarak bizim vazgeçilmezlerimizdir”.