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Günübirlikçi tatilcilerin kızak keyfi

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a akın eden günübirlikçiler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden günübirlikçiler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı. Hafta sonu kısıtlaması sebebiyle sömestr tatilini çocuklarıyla Uludağ'da değerlendirenler gönüllerince eğleniyor.


Uludağ'ın zirvesi kar kalınlığı 75 santimetreyi bulurken, günübirlikçi tatilciler de karın keyfini doyasıya çıkardı. Kızaklarıyla kayak pistlerine akın eden tatilciler, doyasıya eğlendi. Kimi hızlanan kızağının hakimiyeti sağlayamayıp devrilirken, kimi ise engelli parkurda zor anlar yaşadı. Bursa ve çeşitli illerden geldiklerini belirten tatilciler, unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi.


Vatandaşların ve çocukların poşetlerle kayarken yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerinden okundu. Yağışın devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığının 75 santimetreye ulaşırken, sömestr tatilini de fırsat bilenler çocuklarıyla Uludağ'a akın etmeye devam ediyor.

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