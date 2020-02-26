İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günün en acı karesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 aylık bebek hayatını kaybetti.


Olay Turgutalp Mahallesi 1. Tüccar Abdurrahman Sokakta meydana geldi. Acuri ailesinin 2 aylık bebekleri, iddiaya göre, anne Diyana tarafından emzirildikten sonra beşiğine konuldu. Sabah çocuğunu kontrol eden anne, bebeğin morardığını ve nefes almadığını gördü. Annenin çığlıkları üzerine evde bulunan aile fertleri tarafından bebek özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorlar minik bebeği hayata döndürmek için uzun uğraşlar verdi. Ancak bütün müdahalelere rağmen 2 aylık Ahmed Halo Acuri hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan anne Diyana ve baba Hasan Acuri yıkıldı. Savcının incelemesinin ardından bebeğin cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.