Güreş Federasyonu Mudanya'da toplandı

Güreş Federasyonu yetkilileri Bursa'nın Mudanya ilçesinde toplandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun organizasyonu ve İlçe Spor Müdürlüğünün katkılarıyla Mudanya'da toplanan Güreş Federasyonu, 2018 yılında gerçekleştirilen yağlı güreşleri ve 2019 yılı programlarını masaya yatırdı. Toplantı öncesi verile yemeğe katılan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, seminerden çıkacak neticenin Türk sporuna hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Yemek sonrası Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Federasyon Sekreteri Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan heyet, ilk 2018 yağlı güreşlerini değerlendirdi, ardından yağlı güreş müsabaka talimatı ilgili görüşler dinlenerek puanlamanın kaldırılması gündeme getirildi.

2 gün sürecek olan seminere Federasyon Başkanı Musa Aydın, Genel Sekreter Tahir Yılmaz, Yağlı Güreşten sorumlu As Başkan Mehmet Ayhan, Merkez Hakem Komitesinden Murat Hikmet, Tevfik Korkmaz, Kırkpınar'da 3 üst üste altın madalya sahibi başpehlivan Hüseyin Çokal, baş cazgırlar ve yönetim kurulu üyeleri ve Mudanya İlçe Spor Müdürü Sevgin Güneş iştirâk etti.