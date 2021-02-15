Güreş Federasyonundan malzeme desteği

İlk Burgazspor Kulübünü ziyaret ederek malzeme ve nakdî destekte bulunan Başkan Musa Aydın, bu kez Mudanya Gençlik ve spor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Mudanya Gençlik Spor Kulübü Başkanı Tosun, 2007 yılından bu yana çok büyük aşama kaydettiklerini ifade ederek, "11 branş ve 850 lisanslı sporcudan oluşan kulübümüz şuanda Panedimi sürecinden dolayı temassız branşlarda çalışıyoruz. Yapılan yardımlardan dolayı Güreş Federasyonuna ve katkıda bulunanlara teşekkür ederim" dedi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, gençliğe ve spora verdikleri öneme işaret ederek, “Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize güvenimiz tam. Elimizden geldiğince yardımlarımızı sürdürerek, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağız" diye konuştu.