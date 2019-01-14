Güreşçilerden protokole ziyaret

Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren güreşçiler, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Sporculara tebrik eden Yolcu, desteklerinin Türkiye şampiyonasında devam edeceğini ifade etti.

Sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanı Özkan ise öğrencileri başarılarından dolayı tek tek tebrik ederek, “ Biz göreve geldiğimizden bu yana spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Bugün burada başarı elde ederek bulunan tüm sporcularımıza hem eğitim, hem de spor alanında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretlerde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Karacabey Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ve Antrenör Ali Varol da eşlik etti.