Gürhan Adana'dan 7'nci kitap

Gazeteci yazar Gürhan Adana'nın yeni kitabı Yağmur Meleği, Sentez Yayıncılık'tan çıktı.

Adana 7'nci kitabında, insanoğlunun iç dünyasında barınan gizemlerin perdelerini aralıyor. Melek'in tutkuyla bağlandığı Ulvi'den aşkına karşılık bekleyişi, adamın kurulu düzenine karşı sessiz bir mücadeleye dönüşüyor. Melek, Ulvi'de matematiksel zekâ, şairane ruh ve dev gibi yüreği aynı potada biçimlendirmeye çalışıyor. Aşk beslediği adamda eksikliğini gördüğü dev gibi bir yürek kendini gösterebilecek mi? Yoğun çağrışımlı anlatım biçimiyle okura kendini sevdiren Gürhan Adana, bu romanda yaşadıkları sarsıntıların insan ruhundaki derin etkilerini gözler önüne seriyor.

208 sayfalık kitabın editörlüğünü Şirin Gürkan, kapak tasarımını Nagehan Çalışkan, iç düzen çalışmasını ise Sadık Asa gerçekleştirdi. Kitabının, kısa aralıklar vererek sürdürdüğü 8 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Adana, "Yağmur Meleği, bazı dönemleri geceli gündüzlü ilerleyen bir çalışmanın ürünü oldu. Yazmanın her aşamasında çevremdeki bazı kimselerin fikirlerinden yararlanma fırsatı da buldum. Özellikle kurgu aşamasında kitap dosyasını okuyarak görüş belirten Gamze Duysak ve Aysun Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adana bu arada, 1 ay önce yeni bir kitap çalışmasına başladığını sözlerine ekledi.