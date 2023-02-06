Gürkan: “Tüm Türkiye her zaman olduğu gibi tek yürek tüm yaraları saracaktır”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrasında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bölgede ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Gürkan, gece saatlerinde yaşanan deprem ve can, mal kayıplarının tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü ifade ederek, “Ancak çok şükür ki devletimiz muhtemel afet durumlarına ne kadar hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Tüm birimleri ve imkânları ile en kısa sürede deprem bölgesine intikal etti. Tüm Türkiye'de sivil toplum örgütlerimiz ve milletimiz de afetzede vatandaşlarımıza yardım elini olayın yaşandığı ilk anlardan itibaren uzatıyor. Bursamızdan da başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere ilgili devlet kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin destekleri ile hep birlikte bölge halkının yanında olacağız” dedi.

Kan bağışı çağrısı

Başkan Gürkan, can ve mal kaybının artmaması için gerekli tüm çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı; “Bölgede kış şartlarında halkın tüm ihtiyaçları karşılanıyor ve destekler yaralar sarılana kadar sürecektir. AFAD durumundaki bu süreçte en önemli ihtiyaçlardan biri kuşkusuz ki kan temini. Yaralı vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılayabilmek için vatandaşlarımızın kan bağışları çok önemli. İnşallah her zaman hayati bir ihtiyaç olan kan temini sağlanarak bu zor günlerde de nice hayatlar kurtaracaktır.

Bu duygu ve temennilerle yaşanan depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah tüm Türkiye bir olarak her zamanki gibi yaralara merhem olacak, bölge halkının bir an önce normal hayatlarına dönebilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.”