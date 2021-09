Gürkan'dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Başkan Gürkan, pandemi ile mücadele döneminin ardından yüz yüze olarak gerçekleştirilecek eğitim öğretim yılının bütün Türkiye'deki öğretmen, idareci ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, geleceğin teminatı gençlere yeni eğitim - öğretim yılında başarılar diledi. Davut Gürkan, yazılı olarak gerçekleştirdiği mesajında Bursa'nın Türkiye'nin pek çok alanda olduğu gibi gençlerine sunulan imkanlarla eğitimde de iddialı illerinden biri olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, yeni nesillerin mimarı öğretmen ve idarecilerimizin büyük bir fedakârlık ve aşkla emek verecekleri yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Milletin teveccühü ile AK Parti'mizin 20 yıllık iktidarında Türkiye'de her alanda yenilikler yapıldığı gibi eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır.Çağımızın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatıp, yetişmiş insan gücümüzü eğitimle artırarak, ekonomimizi, toplumumuzu ve demokrasimizi geliştirme gayreti içinde olduk. Her zaman eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Eğitime ayrılan bütçe bütün kurumlar arasında ilk sıraya çıkartılmıştır. Her alanda olduğu gibi eğitimde de yatırımlarımız devam etmektedir” dedi.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süre dijitâl ortamlar üzerinden sürdürülen derslerin ardından yeni serbesti ile birlikte bugün başlayacak olan yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulunan Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Bugün öğrencilerimiz okullarında olacaklar. Uzun bir süre çocuklarımız ve gençlerimiz okullarından uzak kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda alınması gereken tedbirleri bakanlıklarımız belirledi. Bütün velilerimizin ve öğrencilerimizin bu tedbirlere büyük bir hassasiyetle uymalarını temenni ediyorum. Herkesi aşı yaptırmaya davet ederken, maske, mesafe ve hijyen şartlarının sağlanmasında daha dikkatli davranmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu temennilerle yeni eğitim öğretim yılımızın bütün öğrencilerimize, öğretmen ve idarecilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”