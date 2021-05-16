Gürle dağından atlayan paraşütçü kayboldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve bir süre sonra gözden kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuruyemiş işletmesi bulunan ve bir dönem ilçede yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), bugün Orhangazi'ye bağlı Gürle Dağından paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bursa AFAD ekipleri, Gürle dağı ve bölgesindeki Gölyaka, Akharem, Gürle köyleri bölgesinde arama çalışmaları başlattı. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı arama çalışmaları güçlükle sürdürüyor.

Muammer Yolcu'nun paraşütünün en son Gölyaka bölgesinde görüldüğü öne sürüldü.