Gürsu AB projeleriyle kalkınıyor

Gürsu Belediyesi'nce hayata geçirilen AB projeleriyle ilçe kalkınıyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından 2018 yılı Erasmus Mesleki Eğitim Programı tarafından kabul edilen proje çerçevesinde Polonya'nın Krakow şehrinde projenin ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gürsu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Aycil, Temizlik İşleri Müdürü Ümran Ateş ve projenin yerel ortağı Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Adem Yıldırım katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'ya değer katacak proje çalışmalarına imza atmaya devam ediyoruz. Belediyemize ait şu ânda üç adet AB projesi uygulanmakta. Modern belediyecilik anlayışında artık mevcut devlet kaynaklı yatırımların yanında bu tür hibe programlarından faydalanma yoluna gidilmesi gerekiyor. Biz belediye olarak az zamanda çok mesafe kat ettik. Projelerimizle uluslararası arenada önemli yer edindik. Yenilenebilir enerji dışında kültürel miras, gençlerin sosyal girişimciliğinin desteklenmesi konularında da çalışmalarımız devam etmekte. Bugüne kadar 312 bin avroluk kaynak oluşturduk” dedi.