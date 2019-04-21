Gürsu 'AB şehir eşleştirme projesinde' temsil edildi

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yürütülen 'şehir eşleştirme projesi' kapsamında, Brüksel'de yapılan görüşmelerde Gürsu da temsil edildi.

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen 'şehir eşleştirme hibe programı' kapsamında, Brüksel'de yapılan görüşmelere Gürsu Belediyesi de katıldı. Görüşmelerde, şehir eşleştirme alanında aktif olarak faaliyet gösteren uluslararası ağlar ve platformlar, Avrupa Birliği kurumlarının, şehir eşleştirme konusunda iyi uygulama niteliğinde çalışmalar yürütülen belediyeler ve belediye birlikleri ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan yerel yönetim temsilcilerinden oluşan heyet, "Türkiye-AB Şehir Eşleştirme Projesi" kapsamında temaslarda bulundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Türkiye ve AB'ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına, kalıcı şehir eşleştirme ilişkileri kurmamıza katkı sunan programda ilçemizin temsil edilmesini sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız projelerle Gürsumuzun zenginlikleriyle uluslararası kimlik kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gerek Avrupa Birliği hibe projeleriyle gerekse belediyemizce gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle ilçemizin çağdaş şehir kimliğiyle gelişimini sağlamak için çalışıyoruz. Bunun yanında Gürsumuzun Avrupa Birliği kültür başkenti olması yönünde de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Aycil, “Şehir eşleştirme konularında önemli konuma sahip kurumları ve ilişki ağlarını ziyaret ederek, AB'deki şehir eşleştirme faaliyetlerine yönelik yasal ve finansal çerçeveyi analiz etme fırsatı bulduk. Yaptığımız saha ziyaretleri sayesinde Bursamız ve Gürsu Belediyemizin uluslararası arenada tanınmasını sağlıyoruz. Bizim gibi Türkiye'nin birçok yerinden gelen belediyelerimiz ve yerel yönetimlerle birlikte AB ülkelerinde eşdeğer kurumlarla yeni proje dönemlerine yönelik proje çalışmalarımızın alt yapısını oluşturuyoruz. Bunlara ek olarak Avrupa Birliği'ndeki kurumların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinme fırsatı elde ettik” diye konuştu.

Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerinin ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı program kapsamında, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR),Avrupa Bölgeler Komitesi (COR) ve Avrupa Bölgeler Meclisi (AER), Avrupa şehirleri ve yerel yönetimlerini bir araya getiren Eurocities ve şehir eşleştirme konularında başarılı uygulamalara sahip olan Den Schiedam ve Den Bosch Belediyeleri saha ziyaretleri gerçekleştirildi.