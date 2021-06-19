Gürsu Adrenalin Park, yabancı misafirlerini ağırlıyor

Bursa'nın gözde turizm noktalarından biri olan Gürsu Adrenalin Park, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yurt dışından misafirlerini ağırlamaya başladı.

Gürsu Belediyesi tarafından Ericek'te oluşturulan ve düzenleme çalışmalarıyla daha konforlu hale gelen Adrenalin Park, yeni yüzüyle, doğa ve adrenalin tutkunlarını, yurtiçi ve yurtdışından misafirlerini ağırlıyor. Rengarenk bungalov ve hobbit evleriyle, yaz kış muhteşem manzaralar oluşturan doğasıyla Adrenalin Park, İtalya, Polonya, Almanya, Litvanya ve İsviçre'den, 60 gencin katılımıyla, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası koordinasyonuyla düzenlenen gençlik organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Adrenalin Parkın sadece Bursa ve Gürsu sınırlarında değil, ulusal ve uluslararası boyutta turizm merkezi olması hedefiyle projeler ürettiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıktığı önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Adrenalin Park, Gürsu'ya, doğa ve adrenalin sporları alanında Bursa'nın en önemli merkezi yapmayı hedefliyoruz. Tesisimiz, yaz kış muhteşem manzaralar sunan doğal güzelliğiyle, birçok branşta spor yapma ve doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirme imkânı sunmakta. Özellikle gençlerimizin sporla uğraşarak enerjilerini faydalı şekilde kullanmalarına imkân sağlayan tesisimiz birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmakta. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzellikteki Adrenalin Parkımız'ın muhteşem manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkarmaya bekliyoruz” dedi.

Eğlence unsurunun da olduğu eko turizmin gelişmesi hedefiyle oluşturulan ve birçok doğa sporunu bir arada yapma olanağı sunan Adrenalin Park bünyesinde, aam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık - tırmanma parkuru, atv safari parkuru, arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri için çok amaçlı yapay duvar, kampçılık alanı, zipline, gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almakta. Yamaç paraşütü, tırmanma ve offroad yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık gibi faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Adrenalin Park doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.