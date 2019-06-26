Gürsu Belediyesi “Eurodesk temas noktası” oldu

Bursa'nın Gürsu Belediyesi tarafından AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na sunulan Eurodesk temas noktası başvurusu kabul edildi.

Gürsu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje başvurusu Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimiz için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerimizin Avrupa faaliyetlerine iştiraki hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk'in temas noktası olmamız, ilçemizde yaşayan gençlerimiz için önemli olanaklar sunmakta. Yerelde Avrupa Birliği fırsatlarını gençlerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin Avrupa Birliği fonlarından yararlanması konusunda çalışmalarımız sürmekte” dedi.

Gürsu Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü ve AB Proje Koordinatörü Özgür Aycil, “Eurodesk temas noktası olma, ücretsiz soru cevaplama hizmeti, soru sahiplerine yardım hizmetleri, fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması, eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, konferanslar, seminerler ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesi, kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması, Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması gibi olanaklar sunmaktadır” dedi.