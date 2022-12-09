Gürsu Belediyesi girişimcilere köprü oluyor

Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen “Zamanı Etkin Kullanmak İçin Kendini Yönetmek” konulu seminerde gençler, hedeflerine ulaşma yolunda zamanı etkin kullanma yöntemlerini öğrendi. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve LolonsFirmaları'nın iş birliğinde hayata geçirilen “Genç Girişimci Akademisi”yle, gençlerin inovatif fikirlerinin ve aktif iş gücünün, iş dünyası ile buluşturularak ülke ekonomisine katma değer üretilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede başlayan eğitimlerden etkin zaman yönetimi seminerinde Kariyer Net Eğitim ve Gelişim Müdürü Seyhan Üner, zamanı etkin kullanma yöntemlerini anlattı. Eğitime Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

“Gençlerimizin çağımızın hızına yetişebilmek için en önemli vasıflardan biri olan zamanı etkin kullanma yetkinliğini kazanması çok önemli” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimiz, gelişen teknolojinin ortaya koyduğu bu hız çağında hedeflerine ulaşabilmek için zamanı en etkin şekilde kullanmak zorunda. İlerledikleri yolda onları öne çıkaracak faktörlerin başında gelen etkin zaman yönetimini tüm gençlerimiz öğrenmeli. Geleceğin Türkiyesi'ni oluşturacak gençlerimizin geniş ufuklu hayallerini hayata geçirmeleri yolunda tam donanımlı olmaları için çabalıyoruz. Gençlerimiz yeter ki talep etsin bizler onların yolunu açacak tüm destekleri vermeye hazırız. Tüm gençlerimizi bizi takip ederek Akademi'mizin imkanlarından faydalanmaya bekliyoruz” dedi.

Akademi eğitimleri sürecek

Akademide; “GencGirisimciyiz” instagram sayfası üzerinden "İş Dünyası Sohbetleri" serisi ile iş yaşamına dair sahadaki örnek uygulamalar, başarı hikayeleri ve ufuk açıcı fırsatlar paylaşılacak ve girişimcilik eğitim ve motivasyon kampları yapılacak. Her akademi döneminde "Girişimcilik Ruhu" aşılayacak yarışmalarla başarılı olan ekipler ödüllendirilecek. Eğitim, ekip ruhu, network, deneyim, tecrübe aktarımları, motivasyon kampları, firma ziyaretleri ve yarışmalar hepsinin bir arada sunulacağı akademi, problem çözmeyi seven, aklında üretici fikirleri olan, motivasyonu yüksek 18-35 yaş arası gençlerin yeteneklerini ortaya koyma imkanı sunmakta. Akademi süreçleri, yeni dönem duyuru ve etkinlikler gencgirisimciyiz.com ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilmekte.