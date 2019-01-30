Gürsu Belediyesi hastaların yanında

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, hasta vatandaşlara hastane ve evlerinde bakım hizmeti veriyor.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hasta ve yaşlılara bakım ve nakil hizmeti veriliyor. Gürsu Belediyesi, engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere yönelik ücretsiz evde sağlık ve sosyal destek hizmeti ile takdir topluyor. Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin zor zamanlarında yanlarında olarak destek oluyoruz. İlçedeki yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın her dâim yanlarında olarak ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bakım hizmetlerimizle hastalarımızın hayat kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında maneviyatın iyileştirici gücüne inanarak zaman zaman hastalarımızı ziyaret ederek moral veriyoruz” dedi.