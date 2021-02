Gürsu Belediyesi İspanyol proje ortağını ağırladı

Gürsu Belediyesi, İspanyol proje ortağı INNETİCA'nın Genel Proje Koordinatörü Elisardo Sanchıs Sancho'yu ağırladı.

Gürsu Belediyesi'nin ilçenin gelişimini sağlayan AB projelerinde ortaklık yaptığı İspanya'daki INNETİCA'nın (lnnovation, Entrepreneurship and Technologies of lnformation and Communication Association) Genel Proje Koordinatörü Elisardo Sanchıs Sancho, Gürsu'da hayata geçirilen AB Proje yatırımlarını inceledi. Gürsu'nun tarihî ve tabiî güzelliklerini görme imkânı bulan Sancho, Gürsu Belediyesi'yle birlikte gelecekte İspanya ve Türkiye arasında köprü olacak iyi projelere imza atmayı istediklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve proje ekibi, INNETİCA Genel Proje Koordinatörü Elisardo Sanchıs Sancho'ya Gürsu'da hayata geçirilen proje yatırımlarını anlatırken, Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi bünyesinde hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Elisardo Sanchıs Sancho, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret ederek Gürsu'yla ve hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili sohbet etti. Işık, “Gürsu'muzu geliştirecek projelerimizde ortak olma yönünde karşılıklı anlaşmaya vardığımız Sayın Sancho'yu ilçemizde misafir olarak ağırlamaktan mutluluk duyduk. İnşallah güzel projelerde birarada olacağız” dedi.

Gürsu'nun genel yapısı konusunda incelemede bulunan Sancho, Adrenalin Park'ı da gezdi.