Gürsu Belediyesi istihdam buluşmaları sürüyor

Gürsu Belediyesi'nin istihdama yönelik hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, Gürsu Belediyesi hizmet binasında, Göliplik A.Ş. yetkililerince gerçekleştirilen mülâkat ve değerlendirmelerle alınan başvurular arasından yapılacak seçimle belirlenecek 150 kişi, iplik üretim işçisi olarak işe başlatılacak. Bugüne kadar 450 kişinin istihdam edilmesinde katkıda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizde, ekonomik ve sosyal anlamda zorluk yaşayan hemşehrilerimizin yanında olarak, onlara iş imkanları sunuyoruz. İhtiyaçlarını karşılamalarında sosyal belediyecilik hizmetlerimizle yanlarında olarak, ekonomik ve sosyal anlamda refaha ermeleri için destek oluyoruz. Umutlarla dolu sağlıklı yarınlara hep birlikte ulaşmayı çok istediğimiz bu günlerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına katkı sunmak maksadıyla kurmuş olduğumuz Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezimiz, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyor” dedi.

Gürsu Belediyesi'nin gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin gelişimine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 2020 yılı Kasım ayında faaliyete başlayan Kolektif Kariyer Merkezi, istihdama yönelik hayata geçirdiği projelerle, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluyor.