Gürsu Belediyesi işverenle iş arayanı buluşturuyor

cisini gerçekleştirdi. Deprem nedeniyle kısa bir ara verilen istihdam buluşmalarında zincir bir markette görevlendirilmek üzere 30 kişinin işe alım görüşmesi yapıldı.

Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, bugüne kadar gerçekleştirilen 51 istihdam buluşmasında, 5 bin kişiyle firmalar arasında köprü oluşturularak yaklaşık 3 bin kişinin iş sahibi olması sağlandı. 5 bin kişiye ise birebir kariyer danışmanlığı yapıldı.

“Mübarek ramazan ayının başlangıcında olduğumuz bu günde iş arayan kardeşlerimize bu imkanın sunulmasında köprü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza attık. İstihdam buluşmalarımızla da firmaların ihtiyaç duyduğu personellerde aranan niteliklere göre iş arayan hemşehrilerimizin başvuru yapmasını sağlayarak, iş ihtiyacı olan kişilerin de kendi beklentilerine uygun işlere başvuru yapmalarına imkan sunuyoruz. Gürsu sınırları çerçevesinde başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor” dedi.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen 51'inci istihdam buluşmasında; başvuru ve mülakat işlemleri gerçekleştirilerek, 20-50 yaş arası 30 kişinin, mağaza görevlisi, unlu mamuller ustası, depo görevlisi işlerinde görev yapmak üzere işe alımları görüşmeleri yapıldı.

“İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu maksatla oluşturduğumuz Kolektif Kariyer Merkezi'mizle, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Her yönüyle işin özelliklerinin belirtildiği duyurularımızla organize ettiğimiz istihdam buluşmalarında, iş arayan hemşehrilerimizin kendilerinin beklentileri ve yeterliliklerine göre iş başvurularını yapmalarını sağlıyoruz. Tüm iş kollarında hizmet veren firmalarla kurduğumuz bağlantılarla tüm hemşehrilerimizin kendilerine uygun niteliklerde iş imkanları elde etmelerine imkan sunuyoruz. Böylece şirketlerin eleman ihtiyaçlarını gidermelerine, iş arayan vatandaşlarımızın da iş imkanlarına ulaşmalarına destek olarak dertlerine derman oluyoruz. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında sanayicimizin en çok ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman yetiştirilmek üzere meslek edindirme kursları, girişimcilik kursları da düzenliyoruz. Böylece şirketlerin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlıyoruz. İstihdam buluşmalarımıza katılan tüm firmalara istihdama destekleri için teşekkür ediyorum“ diye konuştu.