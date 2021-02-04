Gürsu Belediyesi kamusal alanlara bakım yapıyor

Gürsu Belediyesi'nce ilçedeki kamusal alanlar, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Yüzde 7 oranındaki artış hızıyla nüfusu 100 bine yaklaşan ve en hızlı büyüyen ilçe olan Gürsu'da kamu hizmetlerinin kalitesi artırılıyor. Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi'nce yapılan çalışmalar çerçevesinde okullar, camiler, sağlık ocakları ve benzeri kamu kurumlarının bahçelerinde çevre düzenlemeleri, yeşillendirme, budama ve boyama çalışmaları yapılıyor.

“Gürsu'muzda hizmet veren kamu kurumlarımızın hemşehrilerimiz için daha konforlu hizmet sunması yönünde destek olmak maksadıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin kamu hizmetlerini en iyi şartlarda almasını sağlamak için bütün kamu kurumlarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Okullarımız, camilerimiz, sağlık ocaklarımız ve diğer kamu kurumlarımızda yaptığımız bu çalışmalarla, hem ilçe halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hem de tüm kurumlarımızın çağdaş kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Kaymakamlık ve Jandarma Komutanlığı binaları, okullar, camiler, hastane, kütüphane, yüzme havuzu, sağlık ocakları ve benzeri kamu kurumlarında, ihtiyaç durumlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.