Gürsu Belediyesi ramazan bereketini evlere ulaştırıyor

Evlere ulaşan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılıyor.

Gürsu Belediyesi Ramazan ayının bereketini evlere ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile yapılan gıda yardımları kurulan Sosyal Yardım komisyonu öncülüğünde tespit işlemi ile başlıyor. Komisyonda yardıma başvuran vatandaşlarımızın gerekli incelemeleri yapılarak ihtiyaçlı olan aileleri belirliyor. Ardından saha ekipleri tek tek dolaşarak vatandaşların hem Ramazan ayını kutluyor hem de gıda kolilerini teslim ediyor.

Yardımların aralıksız sürdüğünü anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ramazan ayında evlerdeki sofralardaki bereket katlanıyor. Biz de zaten sürekli yaptığımız gıda yardımlarını bu ay için ekstra hassas davranarak yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde ihtiyacı olan vatandaşımız kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.