Gürsu Belediyesi, steam yaklaşımıyla geleceğin çocuklarını keşfediyor

Gürsu Belediyesi'nin çocukların gelişimine yönelik yaptığı çalışmaların ödüllendirildiği 'Altın Karınca' ödüllü hizmetleri çerçevesinde, Ertev'le iş birliğinde oluşturulan 'Üreten Çocuklar Bilim Teknoloji Merkezi' geleceğin çocuklarını yetiştiriyor.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 2020 çerçevesinde, sosyal belediyecilik kategorisinde ödül kazanan “Üreten Çocuklar - Steam Yaklaşımıyla Çocuklar Okullaşıyor” Projesi ile oluşturulan “Üreten Çocuklar Bilim Teknoloji Merkezi”'nde, bugüne kadar, 2 bin 350 öğrenciye eğitim verildi. Merkez bünyesinde verilen eğitimlerle; çeşitli sosyal sebeplerle başarısızlık hissine kapılan, yaşadığı uyum sorunları sebebiyle öz yeteneklerinin farkına varamayan, örgün eğitimlerini yarıda bırakma riski bulunan, 7-13 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların; sosyal, psikolojik ve bireysel kapasitelerinin geliştirilmesi, bilim ve teknolojiye ilgilerinin artırılması ve okula gitme motivasyonlarının arttırılması hedefleniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Aktif, üretken, eleştirel düşünebilen, teknolojiyi faydalı kullanabilen, ürettikleriyle ülkesinin ekonomisine destek olan, ülkesine ve insanlığa yararlı insanlar yetiştirmek hedefiyle, dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak hedefiyle çıktığımız yolda bugün çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek bizlere yetiyor. İlçemize bu ödüllü Merkez'i kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gürsu'daki eğitim imkanlarının gelişmesi yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu Merkez'imiz de bu çabalarımızın en güzel meyvelerinden biri oldu. Merkez'imiz sayesinde geleceğin çocuklarını keşfederek onları çağın gerekleriyle donatıyoruz. Merkez'in oluşumunda büyük emekleri olan Ar-Ge Müdürlüğü'müzdeki personel arkadaşlarıma, bu projemizi hayata geçirmemizde emeği geçen değerli proje ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü'nce oluşturularak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay Toplum Merkezi ve Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) iş birliğinde hayata geçirilen Proje çerçevesinde oluşturularak hizmet vermeye başlayan “Üreten Çocuklar Bilim Teknoloji Merkezi” bünyesinde verilen eğitimlerle; STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) yaklaşımı ve Maker bakış açısıyla çocukların kendilerini bilmeleri ve yeteneklerinin farkına varmaları sağlanmakta ve el-motor becerilerini geliştirecek atölye çalışmaları yapılmakta. Eğitimler, psikolojik destek ve rehberlik hizmetleriyle desteklenmekte. 350 metrekarelik alanda hizmet verilen Üreten Çocuklar Bilim Teknoloji Merkezi'nde; STEAM yaklaşımı ve Maker bakış açısıyla, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve imalat, origami/kirigami, ahşap işleme alanlarında interaktif eğitimler veriliyor. Çocukların geleceklerini planlayabilmeleri için rol model seminerleri ve kariyer görüşmeleri yapılıyor. Çocukların ve ailelerinin bilinçlendirilmesi hedefiyle aile farkındalık seminerleri, aile-çocuk etkinlikleri ve dönem sonu sergileri düzenleniyor.