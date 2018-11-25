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Gürsu Belediyesi yardım köprüsü oluşturuyor

Gürsu Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen 10 adet giysi kumbarasında toplanan giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Gürsu Belediyesi sosyal yardım hizmetleri kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturuyor.


Gürsu Kapalı Pazar Yeri'nde, her hafta, perşembe ve cuma günleri, 09:00-17:00 saatleri arasında açılacak stantta, kumbaralardan toplanan giysilerin dağıtımı yapılacak.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Bizim toplumsal yapımızda zaten varolan yardımlaşma kültürünün kurumsal olarak hizmetini gerçekleştiriyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarına koyduğumuz giysi kumbaralarında, yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle topladığımız giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen hemşehrilerimizden ricamız, kumbaralarımıza bırakacakları giysilerin giyilmeye uygun ve temiz olmasına özen göstermeleri. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz ” dedi.


Gürsu Belediyesi'nce başlatılan uygulamayla, ilçenin işlek cadde ve meydanlarına, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yerleştirilen kumbaralarda toplanacak giysilerin, ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.


Gürsu Belediyesi sosyal yardım hizmetleri kapsamında; gıda, giyecek, kömür, evlere yemek, engelli sandalyesi ve benzeri yardımlar da yapılmakta.

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