Gürsu Belediyesi'nden avukatlara 40 yıllık hatır hediyesi

Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'da görev yapan avukatlar ile hukukçu milletvekilleri ve siyasîler ile meclis üyesi olarak görev yapan avukatlara fincan, kahve ve çikolata hediye ederek günlerini kutladı.

Mustafa Işık, “Hak ve özgürlüklerin korunması ve savunulmasında, adaletin sağlanmasında, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin devamının mihenk taşı olarak, dürüst, onurlu ve güçlü duruşlarıyla, yılmadan verdikleri mücadelelerine saygı ve minnetle, bütün avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan avukatlara hediyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı temsilen Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım tarafından takdim edildi.