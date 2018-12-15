Gürsu Belediyesinden eğitime destek

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında, okulların bahçeleri yenileniyor ve yapılan düzenlemelerle öğrenciler için daha konforlu hale getiriliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin okul ihtiyacını, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızla işbirliğinde, Gürsumuz'a kazandırdığımız yeni okullarla gidermiş olduk. Cumhuriyet tarihinden itibaren 160 derslik bulunan ilçemize son bir yılda 360 derslik alanı kazandırdık. Bilgiyle donatılmış toplumlar, tarihlerini, toplumsal kimliklerini, değerlerini, kültürel miraslarını korumada ve geleceğe taşımada daha başarılı olurlar. Çocuklarımızın en kaliteli koşullarda eğitim almaları için, okullarımızın çevre düzenlemelerini, temizlik ve bakımlarını da en iyi şekilde yaparak, eğitime destek oluyoruz. Kaliteli eğitim alan çocuklarımız geleceğimize ışık tutacaktır” dedi.

Gürsu'da bulunan okullar, köyden mahalleye dönüşen yeni mahalle okulları öncelikli olmak üzere, Gürsu Belediyesi'nce yapılan bahçe düzenlemeleri, yeşillendirme ve temizlik çalışmalarıyla yenileniyor.